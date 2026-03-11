Udine | 76 case sociali nell’ex caserma Osoppo un nuovo

A Udine è stato inaugurato un nuovo complesso di 76 alloggi sociali nell’ex caserma Osoppo, situata nella zona est della città. L’intervento prevede l’edificazione di abitazioni a prezzi convenzionati e spazi condivisi, trasformando un’area dismessa in un quartiere residenziale. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità locali, che hanno aperto ufficialmente il nuovo spazio.

Udine trasforma un'area dismessa in un nuovo quartiere residenziale con 76 alloggi sociali. L'ex caserma Osoppo, situata nella zona est della città, ospita oggi l'inaugurazione di un complesso che integra abitazioni a prezzi convenzionati e spazi condivisi. L'intervento, parte del progetto Experimental City, coinvolge il Comune, la Regione Friuli Venezia Giulia e investitori privati per realizzare una rigenerazione urbana su oltre 11 ettari. I nuovi appartamenti, classificati come classe energetica A3, sono pronti per essere assegnati tramite locazione o acquisto agevolato. Dalla Caserma al Quartiere: Un Modello di Rigenerazione Urbana. L'area dell'ex caserma Osoppo, di proprietà comunale, subisce una metamorfosi radicale che va oltre la semplice costruzione edilizia.