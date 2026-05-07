Stancanelli Lega | Ingresso Ucraina nell' Ue massacra agricoltura europea
Un rappresentante politico della Lega ha dichiarato che l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea senza condizioni di reciprocità potrebbe causare danni significativi all'agricoltura europea, con un impatto particolare su quella italiana e siciliana. La sua posizione si basa sulla convinzione che questa decisione, indipendentemente dalla situazione internazionale e dal conflitto in corso, avrebbe conseguenze negative per il settore agricolo continentale.
Bruxelles, 7 mag. (Adnkronos) - Allargare l'Ue all'Ucraina senza condizioni di "reciprocità" comporterebbe "il massacro dell'agricoltura europea, e più in particolare italiana e siciliana", e questo "indipendentemente dalle problematiche di politica internazionale, visto che oggi c'è la guerra". Lo ha detto l'eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli (PfE), ieri a margine del convegno "L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel quale, a Bruxelles, si è discusso dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale.🔗 Leggi su Iltempo.it
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