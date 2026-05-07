Un rappresentante politico della Lega ha dichiarato che l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea senza condizioni di reciprocità potrebbe causare danni significativi all'agricoltura europea, con un impatto particolare su quella italiana e siciliana. La sua posizione si basa sulla convinzione che questa decisione, indipendentemente dalla situazione internazionale e dal conflitto in corso, avrebbe conseguenze negative per il settore agricolo continentale.

Bruxelles, 7 mag. (Adnkronos) - Allargare l'Ue all'Ucraina senza condizioni di "reciprocità" comporterebbe "il massacro dell'agricoltura europea, e più in particolare italiana e siciliana", e questo "indipendentemente dalle problematiche di politica internazionale, visto che oggi c'è la guerra". Lo ha detto l'eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli (PfE), ieri a margine del convegno "L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe" organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, nel quale, a Bruxelles, si è discusso dei dati, della percezione e delle dinamiche del dibattito digitale e della partecipazione sociale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stancanelli (Lega): "Ingresso Ucraina nell'Ue massacra agricoltura europea"

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