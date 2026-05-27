C'è una nuova minaccia per l'Europa dell'Est e per la Finlandia che proviene dal fuoco amico. Ma inconsapevole. Nelle ultime settimane sono stati segnalati diversi droni ucraini che hanno violato lo spazio aereo dei paesi Baltici e scandinavi, fuori controllo. Ma cosa sta succedendo? L'Ucraina si sta rivoltando verso i propri alleati? Ovviamente no. Dietro questa possibile evoluzione del conflitto c'è la mano della Russia e della sua guerra elettronica. L'obiettivo? Creare caos e provocare un incidente che possa mettere a rischio la partnership con Kiev degli Stati al confine o limitrofi. E indurre la Nato a vacillare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ucraina, droni «impazziti» minacciano Finlandia, Estonia e Lituania: la nuova guerra elettronica russa da Kaliningrad (con il Baltic Jammer)

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