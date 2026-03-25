Una centrale elettrica in Estonia è stata colpita da un drone russo, provocando danni significativi. Contestualmente, la capitale ucraina ha lanciato attacchi contro un porto nel Golfo di Finlandia, mentre infrastrutture a Belgorod sono state incendiate. La situazione militare nella regione resta tesa e in evoluzione, con aggiornamenti continui da fonti ufficiali.

Roma, 25 marzo 2026 - Estonia in massima allerta dopo che un drone russo ha colpito una sua centrale elettrica. Il velivolo a guida autonoma ha centrato all’alba la ciminiera ella centrale elettrica di Auvere, nella contea di Ida-Viru, riferiscono le forze di difesa estoni. Il governo di Riga si riunirà in seduta straordinaria per discutere della sicurezza nazionale, ha annunciato la ministra della Giustizia Liisa-Ly Pakosta all'emittente pubblica Err. Ma già la Procura ha ridimensionato l’allarme affermando che il drone non era stato diretto intenzionalmente verso la centrale elettrica estone, e neanche verso il Paese. Inoltre le autorità estoni non hanno ancora la certezza che fosse un drone russo o ucraino, visto che Kiev nella notte ha colpito nel Golfo di Finlandia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Ucraina in diretta, drone russo colpisce centrale elettrica in Estonia. Kiev bombarda porto strategico nel Golfo di Finlandia. Infrastrutture di Belgorod in fiamme

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