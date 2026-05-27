Ucraina, conflitto si aggrava. La preoccupazione di Papa Leone

Notizia in breve

Le forze russe hanno lanciato un attacco nel nord dell’Ucraina, mentre le forze ucraine hanno risposto attaccando Sebastopoli, in Crimea, con droni e missili. La situazione tra le due parti si è intensificata, con scontri armati in diverse aree del Paese. La tensione si è alzata ulteriormente, e si registra un aumento delle operazioni militari da entrambe le parti.