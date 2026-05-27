Ucraina conflitto si aggrava La preoccupazione di Papa Leone

Da tv2000.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze russe hanno lanciato un attacco nel nord dell’Ucraina, mentre le forze ucraine hanno risposto attaccando Sebastopoli, in Crimea, con droni e missili. La situazione tra le due parti si è intensificata, con scontri armati in diverse aree del Paese. La tensione si è alzata ulteriormente, e si registra un aumento delle operazioni militari da entrambe le parti.

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Le forze armate russe hanno lanciato un attacco nel nord del Paese mentre gli ucraini hanno attaccato Sebastopoli, in Crimea, con droni e missili. Il Papa si è detto preoccupato per l’escalation del conflitto che si ripercuote soprattutto sulla popolazione civile. Servizio di Vito D’Ettorre RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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