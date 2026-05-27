Ucraina conflitto si aggrava La preoccupazione di Papa Leone
Le forze russe hanno lanciato un attacco nel nord dell’Ucraina, mentre le forze ucraine hanno risposto attaccando Sebastopoli, in Crimea, con droni e missili. La situazione tra le due parti si è intensificata, con scontri armati in diverse aree del Paese. La tensione si è alzata ulteriormente, e si registra un aumento delle operazioni militari da entrambe le parti.
Le forze armate russe hanno lanciato un attacco nel nord del Paese mentre gli ucraini hanno attaccato Sebastopoli, in Crimea, con droni e missili. Il Papa si è detto preoccupato per l’escalation del conflitto che si ripercuote soprattutto sulla popolazione civile. Servizio di Vito D’Ettorre RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina, conflitto si aggrava. La preoccupazione di Papa Leone
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