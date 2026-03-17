Si aggrava il conflitto in Sud Sudan centomila persone si rifugiano in Etiopia

Il conflitto in Sud Sudan si intensifica, spingendo circa centomila persone a cercare rifugio in Etiopia. Il 17 marzo, l’Unicef ha comunicato che da quando è iniziato il conflitto, molte famiglie sono state costrette a lasciare le proprie case, affrontando condizioni difficili e incerte. La situazione continua a peggiorare, portando a un aumento delle persone in fuga dal paese.

Nelle scorse settimane si sono intensificati i combattimenti tra le forze governative e quelle dell’opposizione, soprattutto nello stato centrorientale di Jonglei. Gli sfollati sono molto vulnerabili: un quarto dei bambini sotto i cinque anni soffre di malnutrizione, ha riferito l’Unicef. Il 6 marzo l’esercito sudsudanese aveva intimato agli abitanti di Akobo, una città dello stato di Jonglei controllata dalle forze dell’opposizione, di trasferirsi nelle aree del paese sotto il suo controllo. Aveva inoltre ordinato alla Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (Unmiss) e alle ong presenti ad Akobo di “andarsene immediatamente in previsione di un’offensiva militare”. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Si aggrava il conflitto in Sud Sudan, centomila persone si rifugiano in Etiopia Articoli correlati Leggi anche: UNICEF/Medio Oriente: aumentano le vittime tra i bambini mentre il conflitto si aggrava Leggi anche: Bagno a Ripoli, incendio devasta un appartamento: due persone si rifugiano sul terrazzo Una raccolta di contenuti su Sud Sudan Argomenti discussi: In Sud Sudan la crisi sanitaria si aggrava tra guerra e ospedali senza risorse; Madagascar, il presidente di transizione scioglie il governo.