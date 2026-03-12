UNICEF Medio Oriente | aumentano le vittime tra i bambini mentre il conflitto si aggrava

Dal 28 febbraio, più di 1.100 bambini sono rimasti feriti o sono stati uccisi nelle violenze nel Medio Oriente. Tra le vittime, 200 bambini sono stati uccisi in Iran, 91 in Libano, quattro in Israele e uno in Kuwait. La situazione, in costante peggioramento, coinvolge diversi paesi della regione e colpisce in modo diretto i più giovani.

Dal 28 febbraio, più di 1.100 bambini sono stati feriti o uccisi nelle violenze. Tra questi, 200 bambini sono stati uccisi in Iran, 91 in Libano, quattro in Israele e uno in Kuwait. 12 marzo 2026 – “A (più di) dieci giorni dall’intensificarsi del conflitto in Medio Oriente, la situazione sta diventando catastrofica per milioni di bambini in tutta la regione. Dal 28 febbraio, più di 1.100 bambini sono stati feriti o uccisi nelle violenze. Tra questi, secondo le notizie, 200 bambini sono stati uccisi in Iran, 91 in Libano, quattro in Israele e uno in Kuwait. Questi numeri sono destinati ad aumentare con l’intensificarsi e il diffondersi delle violenze. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

