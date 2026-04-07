Guerra Ucraina colpita una scuola a Velyka Znamenka | secondo le fonti russe locali ci sono 5 bambini feriti nel bombardamento

Nella regione interessata dal conflitto in Ucraina, una scuola è stata colpita da un bombardamento. Le autorità russe locali riferiscono che cinque bambini e un adulto sono rimasti feriti nell’episodio. Le notizie indicano che l’attacco ha coinvolto la zona di Velyka Znamenka, senza specificare ulteriori dettagli sul danno o sulla dinamica dell’accaduto. La situazione continua a essere monitorata dalle fonti ufficiali.