Guerra Ucraina colpita una scuola a Velyka Znamenka | secondo le fonti russe locali ci sono 5 bambini feriti nel bombardamento

Da orizzontescuola.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione interessata dal conflitto in Ucraina, una scuola è stata colpita da un bombardamento. Le autorità russe locali riferiscono che cinque bambini e un adulto sono rimasti feriti nell’episodio. Le notizie indicano che l’attacco ha coinvolto la zona di Velyka Znamenka, senza specificare ulteriori dettagli sul danno o sulla dinamica dell’accaduto. La situazione continua a essere monitorata dalle fonti ufficiali.

Secondo le fonti russe, cinque bambini e un adulto sono rimasti feriti in un bombardamento contro una scuola a Zaporizhzhia L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Attacco israeliano a Gaza: nove vittime, tre bambini tra i morti secondo fonti localiNella notte tra lunedì e martedì, la Striscia di Gaza è stata scossa da una serie di raid aerei e bombardamenti d’artiglieria che hanno fatto nove...

Leggi anche: Ucraina, Unicef: “In 4 anni di guerra sfollato un terzo dei bambini. Oltre 3.200 sono stati uccisi o feriti”

Guerra in Ucraina, colpita una raffineria in Russia

Video Guerra in Ucraina, colpita una raffineria in Russia

Temi più discussi: Ucraina, droni e missili contro mega raffineria e impianto di esplosivi russi. Mosca colpisce Odessa; Tusk: il ritiro americano dalla Nato sembra il piano dei sogni di Putin; Zelensky: Al fronte la situazione migliore da dieci mesi. Mosca insiste sul ritiro dal Donbas; Kiev: Droni e intercettori sono il nostro petrolio. Baltico, porto russo sotto attacco da 5 giorni.

guerra ucraina guerra ucraina colpita unaGuerra Russia-Ucraina, drone russo contro autobus a Nikopol: Tre morti e 12 feriti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Zelensky propone tregua energetica. Mosca: 'Raid di Kiev su porto Mar Nero'. LIVE ... tg24.sky.it

guerra ucraina guerra ucraina colpita unaUcraina, Zelensky propone a Mosca una tregua energeticaL'Ucraina ha trasmesso alla Russia, tramite la mediazione degli Stati Uniti, la sua proposta di cessate il fuoco reciproco sugli attacchi contro obiettivi energetici. Lo ha reso noto il presidente ucr ... tg24.sky.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.