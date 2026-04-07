Guerra Ucraina colpita una scuola a Velyka Znamenka | secondo le fonti russe locali ci sono 5 bambini feriti nel bombardamento
Nella regione interessata dal conflitto in Ucraina, una scuola è stata colpita da un bombardamento. Le autorità russe locali riferiscono che cinque bambini e un adulto sono rimasti feriti nell’episodio. Le notizie indicano che l’attacco ha coinvolto la zona di Velyka Znamenka, senza specificare ulteriori dettagli sul danno o sulla dinamica dell’accaduto. La situazione continua a essere monitorata dalle fonti ufficiali.
Secondo le fonti russe, cinque bambini e un adulto sono rimasti feriti in un bombardamento contro una scuola a Zaporizhzhia L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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