Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso in un attacco dell'esercito israeliano a Gaza avvenuto ieri sera. La notizia è stata comunicata tramite un post su X. Si tratta di un'operazione militare condotta senza ulteriori dettagli ufficiali. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi contro obiettivi in Iran, citando motivazioni di autodifesa.

Roma, 27 maggio 2026 – Il ministro della Difesa Israel Katz ha annuncia con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'Idf a Gaza. Intanto almeno 31 persone sono morte negli attacchi messi a segno ieri dalle forze israeliane in Libano. Lo ha riferito il ministero della Sanità libanese in una nota, precisando che tra le vittime ci sono almeno quattro bambini e tre donne. Altre 40 persone sono rimaste ferite. Il ministero ha precisato che nella sola città di Burj al-Shemali, vicino a Tiro, sono rimaste uccise 14 persone. https:www.quotidiano.netvideoesteriiran-tajani-speriamo-negoziati-non-siano-a-rischio-no-escalation-ynhox37w Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull' accordo tra Usa e Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucciso il capo militare di Hamas. Katz: “Sono morti che camminano”. Il Medio Oriente torna a infiammarsi, attacchi Usa all’Iran per “autodifesa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cyberattacchi, petroliere e tensione militare: il Medio Oriente torna a infiammarsi tra Iran, Israele e USAIl Medio Oriente si trova nuovamente al centro di tensioni che coinvolgono Iran, Israele e Stati Uniti, con preoccupazioni crescenti sulla sicurezza...

Iran, la guerra in diretta: negoziati in stallo dopo i raid Usa. Israele avanza in Libano, 31 morti: “Ucciso capo militare di Hamas”Dopo i raid notturni degli Stati Uniti contro basi militari in Iran, i negoziati tra le due parti sono rimasti in stallo.

Temi più discussi: Medio Oriente; attacco Usa nel sud dell'Iran, Khamenei minaccia vendetta. Raid di Israele in Libano. Media israeliani: 'Ucciso il capo dell'ala militare di Hamas'; Media Israele, ucciso capo dell’ala militare di Hamas; Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas è stato ucciso?; Medio Oriente; attacco Usa nel sud dell'Iran, Khamenei minaccia vendetta. Raid di Israele in Libano. Media israeliani: 'Ucciso il capo dell'ala militare di Hamas'.

MEDIO ORIENTE | Ucciso il capo dell'ala militare di Hamas in un attacco a Gaza City. Lo riferisce Ynet citando fonti israeliane #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com

Medio Oriente Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas è stato ucciso?Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'Idf in un attacco a Gaza City. Lo riferiscono fonti dello Stato ebraico. bluewin.ch

Medio Oriente Media Israele, il capo dell'ala militare di Hamas è stato uccisoMuhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'Idf in un attacco a Gaza City. Lo riferiscono fonti dello Stato ebraico. bluewin.ch