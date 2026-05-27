Un uomo di 38 anni originario della Valtellina è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia Occidentale. La vittima, residente nel paese, è stata attaccata mentre si trovava in mare. Le autorità hanno confermato il decesso e stanno conducendo indagini sulla vicenda. Non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente. La zona è stata temporaneamente chiusa alle attività di balneazione.

Una tragedia avvenuta nelle acque dell' Australia Occidentale ha visto vittima un residente della Valtellina. A Montagna Alta, in provincia di Sondrio, parenti e conoscenti piangono Steven Mattaboni, 38 anni, morto dopo essere stato attaccato da uno squalo durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island, non lontano da Perth. L'attacco dello squalo a Rottnest Island Steven, che aveva origini valtellinesi da parte del padre Peter, si trovava in mare con alcuni amici quando uno squalo di circa quattro metri lo ha aggredito. I compagni hanno tentato disperatamente di salvarlo, ma i soccorsi non sono riusciti a rianimarlo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ucciso da uno squalo in Australia il 38enne italiano Steven Mattaboni

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Ucciso da uno squalo bianco in Australia, chi era Steven Mattaboni: divorato davanti agli amici

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