Ucciso da uno squalo in Australia il 38enne italiano Steven Mattaboni
Un uomo di 38 anni originario della Valtellina è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia Occidentale. La vittima, residente nel paese, è stata attaccata mentre si trovava in mare. Le autorità hanno confermato il decesso e stanno conducendo indagini sulla vicenda. Non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente. La zona è stata temporaneamente chiusa alle attività di balneazione.
Una tragedia avvenuta nelle acque dell' Australia Occidentale ha visto vittima un residente della Valtellina. A Montagna Alta, in provincia di Sondrio, parenti e conoscenti piangono Steven Mattaboni, 38 anni, morto dopo essere stato attaccato da uno squalo durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island, non lontano da Perth. L'attacco dello squalo a Rottnest Island Steven, che aveva origini valtellinesi da parte del padre Peter, si trovava in mare con alcuni amici quando uno squalo di circa quattro metri lo ha aggredito. I compagni hanno tentato disperatamente di salvarlo, ma i soccorsi non sono riusciti a rianimarlo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Ucciso da uno squalo bianco in Australia, chi era Steven Mattaboni: divorato davanti agli amici
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Temi più discussi: 38enne viene attaccato e ucciso da uno squalo mentre pratica pesca subacquea, gli amici che erano con lui: Una scena orribile; Uomo attaccato e ucciso da uno squalo in Australia: è il secondo caso in una settimana; Ucciso a 39 anni da uno squalo nel Queensland; Ucciso da uno squalo bianco, il 38enne Steven Mattaboni stava pescando: divorato davanti agli amici.
Un 39enne è morto nello stato del Queensland, nel nord-est dell'Australia, dopo esser stato attaccato da uno squalo: lo hanno riferito le autorità locali. Il luogo dell'incidente si trova a 160 chilometri a sud della frequentata città turistica di Cairns, vicino alla Gra facebook
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