Un uomo è stato ucciso a Gaza, identificato come Mohammed Odeh, considerato uno dei leader militari di Hamas. Secondo fonti locali, Odeh era coinvolto nella rete di tunnel sotterranei e ricopriva ruoli di rilievo nelle Brigate al-Qassam. La sua figura è descritta come centrale nella struttura militare, con un ruolo strategico nella gestione delle operazioni clandestine dell'organizzazione.

Dalla rete dei tunnel di Gaza fino ai vertici delle Brigate al-Qassam, la figura di Mohammed Odeh emerge come uno dei profili più opachi e strategici della nuova generazione militare di Hamas. La notizia della sua uccisione, annunciata dai media israeliani e attribuita a un raid dell’Idf su Gaza City, arriva dopo oltre due anni e mezzo di guerra. Hamas, almeno finora, non ha confermato ufficialmente la morte del comandante. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno rilasciato una dichiarazione congiunta confermando l'operazione militare e identificando Odeh come il leader dell'ala militare di Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ucciso a Gaza il capo militare Mohammed Odeh": chi era l'architetto della rete clandestina di Hamas

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