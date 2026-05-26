Un raid dell’Idf a Gaza City ha causato la morte di Muhammad Odeh, considerato il capo dell’ala militare di Hamas. L’attacco si è svolto nel territorio palestinese e ha colpito un obiettivo militare. Nessun dettaglio su eventuali feriti o altre perdite. La notizia è stata diffusa dalle autorità israeliane.

Muhammad Odeh, indicato come capo dell’ala militare di Hamas, è stato ucciso dall’ Idf in un attacco condotto a Gaza City. La notizia è stata riportata dal sito israeliano Ynet, che cita fonti israeliane. Nuovi raid nella Striscia Successivamente, nella Striscia di Gaza, sarebbe stato effettuato un secondo attacco. Secondo le prime informazioni, i due raid avrebbero provocato almeno due morti e oltre dieci feriti. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sulle vittime e sulle aree colpite. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gaza, ucciso in un raid il capo militare di Hamas Muhammad Odeh

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Medio Oriente, uccisi i vertici militari iraniani - 1mattina News 18/03/2026

Notizie e thread social correlati

L’Idf uccide Muhammad Odeh, capo dell’ala militare di Hamas. Guidava l’intelligence durante l’attacco del 7 ottobreL’Idf ha colpito e ucciso Muhammad Odeh, leader dell’ala militare di Hamas, a Gaza City.

Raid Usa su missili e navi in Iran, Teheran: "Morte all'America, risponderemo". E Israele intensifica l'offensiva in Libano. Ucciso il capo dell'ala militare di HamasGli Stati Uniti hanno condotto un attacco su un sito per il lancio di missili e alcune imbarcazioni iraniane che cercavano di posizionare mine nello...

Temi più discussi: Media Israele, il capo dell'ala militare di Hamas è stato ucciso; L'Idf uccide Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas. Guidava l'intelligence durante l'attacco del 7 ottobre; Gaza, ucciso in un raid il capo militare di Hamas Muhammad Odeh; Gaza, blitz di Israele: ucciso Odeh, capo militare di Hamas | Libero Quotidiano.it.

Ucciso a Gaza il capo dell’ala militare di Hamas, Muhammad OdehL'attacco specifico che ha portato alla morte di Muhammad Odeh si è verificato nel cuore di Gaza City, un'area densamente popolata e strategicamente rilevante. Successivamente, nel corso della stessa ... it.blastingnews.com

Gaza, ucciso in un raid il capo militare di Hamas Muhammad OdehL’Idf annuncia l’eliminazione del leader dell’ala armata del movimento. Altri attacchi nella Striscia: almeno due morti e diversi feriti ... gazzettadelsud.it