Un episodio di violenza si è verificato in via Dagnini, dove un uomo in stato di ebbrezza ha aggredito un carabiniere fuori servizio. Quest’ultimo aveva invitato l’uomo ad allontanarsi da un bar, dove si trovava in stato confusionale. L’uomo ha reagito colpendo il militare al volto con un pugno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Paura in via Dagnini: un uomo in forte stato di ebrezza ha colpito al volto un altro uomo, un carabiniere fuori servizio, che lo ha invitato ad allontanarsi dal bar in cui da qualche tempo stava sostando in dormiveglia. A raccontare l’episodio, che ha richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 e anche dei carabinieri, è il titolare del bar ’Luk Cafe’, dove si è consumata l’aggressione. Una vicenda che "purtroppo non è un caso isolato, ma uno dei tanti casi che accadono in zona da qualche mese. Noi non ci sentiamo più sicuri – assicura il commerciante –. E ho paura quando mia sorella, che lavora con me, deve restare lì da sola". Proprio come è successo giovedì pomeriggio, quando è successo il fattaccio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura in via Dagnini. Ubriaco prende a pugni carabiniere fuori servizio

Notizie correlate

Prende a pugni un carabiniere. Arrestato un esagitato ad AvenzaÈ stata una serata ad alta tensione quella che si è svolta poco prima di cena di martedì sotto i portici di un palazzo in via Vico Fiaschi.

Ubriaco, sviene davanti al bar, poi prende a pugni soccorritore del 118Nel corso della mattinata di domenica 19 aprile 2026 la polizia è intervenuta presso un bar di via Cantore dov'era stato segnalato un uomo, che,...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Paura in via Dagnini. Ubriaco prende a pugni carabiniere fuori servizio; FdI accusa Begaj di dossieraggio: La nostra attività politica fa paura. E lancia un progetto per le Comunali.

Paura in via Dagnini. Ubriaco prende a pugni carabiniere fuori servizioIl militare stava aiutando la dipendente del bar ad allontanare il molesto. Il titolare: Lo sbandato lo ha colpito in faccia. La zona è diventata pericolosa. ilrestodelcarlino.it