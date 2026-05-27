Tutto pronto per la processione di San Pio X strade chiuse e divieti | come cambia la viabilità

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, dalle 18:30 fino al termine della processione, le vie di partenza saranno chiuse al traffico. La polizia locale ha disposto la chiusura temporanea per consentire lo svolgimento della processione dedicata a San Pio X a Foggia. Le strade interessate saranno interdette al traffico durante la manifestazione. La circolazione sarà ripristinata al termine dell'evento.