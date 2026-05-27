Tutto pronto per la processione di San Pio X strade chiuse e divieti | come cambia la viabilità
Sabato 30 maggio, dalle 18:30 fino al termine della processione, le vie di partenza saranno chiuse al traffico. La polizia locale ha disposto la chiusura temporanea per consentire lo svolgimento della processione dedicata a San Pio X a Foggia. Le strade interessate saranno interdette al traffico durante la manifestazione. La circolazione sarà ripristinata al termine dell'evento.
Sabato 30 maggio si svolgerà, a Foggia, la processione dedicata a San Pio X. Per l’occasione, il dirigente della polizia locale, Vincenzo Manzo, ha disposto con apposita ordinanza la chiusura temporanea al traffico, dalle ore 18:30 fino al termine della processione, delle seguenti vie: partenza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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