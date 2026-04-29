Processione San Gennaro del 2 maggio le strade chiuse e i divieti | tutti i dettagli

Il 2 maggio Napoli si prepara alla tradizionale processione di San Gennaro, durante la quale si svolge la Traslazione delle reliquie. Il Comune ha predisposto un piano traffico che prevede la chiusura di alcune strade nel centro storico e l’istituzione di divieti di sosta e circolazione. Le misure sono in vigore per consentire lo svolgimento della manifestazione religiosa in sicurezza.

Napoli si prepara alla Traslazione delle reliquie di San Gennaro, con un piano traffico stabilito dal Comune per il centro storico della città. Sabato 2 maggio, dalle 16 e fino al termine della processione, sarà infatti vietato il transito veicolare lungo il percorso del corteo religioso. Le.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Concerto del Primo Maggio a Latina: le strade chiuse e i divieti in centro cittàPer la Festa dei Lavoratori anche il centro di Latina si anima con il concerto del Primo Maggio. San Gennaro, Miracolo di Maggio, la processione e tutte le infoSi rinnova l'appuntamento con il Miracolo di Maggio del Patrono di Napoli: sabato 2 maggio 2026 la tradizionale processione del Busto di San Gennaro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: MOLFETTA CELEBRA MARIA SS. DEL BUON CONSIGLIO: DOMENICA LA STORICA PROCESSIONE; A MOLFETTA I SOLENNI FESTEGGIAMENTI DELLA CONFRATERNITA DI MARIA SS. DEL BUON CONSIGLIO; A bordo della motonave Adria per omaggiare S. Cataldo: biglietti già disponibili. Il programma della festa civile; Riapre il cimitero delle Fontanelle: è festa grande nel Rione Sanità. Processione San Gennaro del 2 maggio, le strade chiuse e i divieti: tutti i dettagliLe chiusure scatteranno a tratti, seguendo il passaggio dei fedeli, mentre i divieti di sosta partono dalle 13 ... napolitoday.it Processione di San Gennaro, l’elenco delle strade chiuse per il 2 maggioIn occasione dell’evento della Traslazione delle Reliquie di San Gennaro, sabato 2 maggio entra in vigore un particolare dispositivo di circolazione che interesserà le strade interessate ... internapoli.it Sabato 2 MAGGIO in occasione della Processione di San Gennaro e dei Santi Compatroni, tra i quali la nostra SANTA MARIA FRANCESCA , IL SANTUARIO SARÀ APERTO SOLO LA MATTINA dalle 9.30 alle 12.00 La processione partirà dal Duomo alle ore - facebook.com facebook