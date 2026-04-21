Tour of the Alps cambia la viabilità in città | strade chiuse e divieti

In vista del passaggio del Tour of the Alps, la città di Trento si appresta a introdurre cambiamenti temporanei alla viabilità. Per tre giorni, alcune strade saranno chiuse e divieti di transito entreranno in vigore per consentire lo svolgimento dell'evento ciclistico. Le modifiche riguardano diverse arterie principali e saranno in vigore durante le giornate di gara.

In occasione del passaggio del Tour of the Alps, Trento si prepara a tre giorni di modifiche alla viabilità. Tra il 22 e il 24 aprile sono previste chiusure temporanee delle strade, divieti di sosta e variazioni alla circolazione per consentire lo svolgimento in sicurezza della gara ciclistica.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Fiamma olimpica a Como il 3 febbraio: strade chiuse, divieti di sosta e cosa cambia per la viabilitàMartedì 3 febbraio 2026 Como ospita il “Viaggio della Fiamma Olimpica – Milano Cortina 2026”, con arrivo della fiamma via lago da Cernobbio, approdo... Venerdì Santo, strade chiuse e divieti in città: come cambia il traffico per le processioniOrdinanza del Comune per garantire sicurezza durante i riti legati alla Pasqua: la mappa degli itinerari dei simulacri, dei divieti di sosta e della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps, le strade chiuse tra Mattarello, collina est e centro città; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa; Tour of the Alps 2026: percorso, favoriti e dove vederlo in TV. Classifica Tour of the Alps 2026, prima tappa: Tommaso Dati in testa, Pidcock il migliore tra i bigSi apre nel segno di Tommaso Dati il Tour of the Alps 2026, che ha preso il via quest'oggi con una prima frazione di 144,3 chilometri con partenza e ... oasport.it Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari sfida Pidcock e StorerSeconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia ... oasport.it Al Tour of the Alps ci si continua a dare battaglia, anche se la gara è appena iniziata: ci sarà un cambio nella leadership Segui la gara su Eurosport, Discovery+ e HBO Max a partire dalle 11:35 - facebook.com facebook Al Tour of the Alps ci si continua a dare battaglia, anche se la gara è appena iniziata: ci sarà un cambio nella leadership Segui la gara su Eurosport, Discovery+ e HBO Max a partire dalle 11:35 #Ciclismo #Cyclong #TotA x.com