Tre club di alto livello hanno mostrato interesse per Antonio Vergara, attaccante del Napoli nato nel 2003. La società inglese Bournemouth, che gioca in Premier League, ha presentato una richiesta di acquisto, mentre Atalanta e Lazio hanno già effettuato dei sondaggi preliminari. La cifra richiesta dal Napoli per il trasferimento non è stata resa nota.

Antonio Vergara attira tre pretendenti di lusso: Bournemouth dalla Premier League, Atalanta e Lazio hanno già sondato il terreno per il napoletano classe 2003. Vergara: il Napoli chiede 30 milioni, niente sconti. La valutazione è netta e non negoziabile. Il club azzurro ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro per il giovane attaccante, un muro che rappresenta il valore reale del ragazzo di Frattamaggiore dopo una stagione di esplosione offensiva. Chi vuole Vergara conosce il costo: non ci sono margini di trattativa, solo una linea ferma tracciata dalla società. Il Napoli non intende regalarsi nulla, nemmeno a squadre blasonate. Le prestazioni di Vergara hanno generato interesse concreto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Tutti vogliono Vergara, triplo assalto: c’è anche un club di Premier. La cifra chiesta dal Napoli

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