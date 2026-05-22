Napoli un club inglese si fa avanti per Vergara | la cifra da capogiro

Un club inglese ha fatto un’offerta ufficiale per il centrocampista del Napoli, Antonio Vergara, e ha proposto una cifra molto elevata. Vergara, 20 anni, si è messo in mostra questa stagione con prestazioni convincenti e ha attirato l’attenzione di diverse società straniere. Il giocatore ha esordito con il Napoli questa stagione e ha già collezionato alcune presenze in campionato, dimostrando di essere un elemento promettente per il futuro.

Tra le grandi sorprese di questa stagione, per il Napoli c’è stato sicuramente Antonio Vergara. Non appena ha avuto la possibilità, il centrocampista ha dimostrato di meritare di indossare la maglia azzurra. Il temperamento del giovane calciatore non è passato inosservato. Secondo quanto riportato da Nicolò Shira, un club inglese non avrebbe perso tempo e avrebbe fatto un’offerta ad Aurelio De Laurentiis per acquistare il talentuoso giocatore, classe 2003. La cifra della proposta si aggirerebbe intorno ai 25-30 milioni di euro. Nonostante il team partenopeo sia stato contattato anche da altre squadre della Serie A, il Napoli è intenzionato a non cedere Vergara ed a dargli fiducia per le prossime stagioni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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