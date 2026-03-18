Il Napoli torna su Frattesi? La nuova cifra chiesta dall’Inter e la concorrenza di un top club

Il Napoli è interessato a Davide Frattesi, il centrocampista attualmente all’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter avrebbe chiesto una cifra elevata per il suo cartellino. La trattativa si svolge in un contesto di concorrenza tra un grande club italiano e altre squadre, con il Napoli che valuta la possibilità di portarlo in squadra per la prossima stagione.

La pista che porta a Davide Frattesi si scalda in casa Napoli. Il centrocampista dell’Inter, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe rimanere in Serie A nella prossima stagione anziché approdare in Premier League. Una novità che accende le speranze dei tifosi partenopei, interessati da tempo a un innesto di qualità e dinamismo a centrocampo. Il calciatore nerazzurro è alla ricerca di maggiore spazio e, nonostante l’interesse concreto di club inglesi come Nottingham Forest e Newcastle, preferirebbe proseguire la sua avventura in Italia. Un segnale che potrebbe riaprire completamente lo scenario del mercato azzurro. Napoli e Roma sulle tracce del centrocampista. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Napoli torna su Frattesi? La nuova cifra chiesta dall’Inter e la concorrenza di un top club Articoli correlati Leggi anche: Frattesi, ora spunta il Nottingham Forest: la cifra richiesta dall’Inter è chiara Leggi anche: Frattesi Inter, linea chiara del club: la priorità è questa destinazione! Dall’Italia, quel club potrebbe non affondare Aggiornamenti e notizie su Napoli torna Temi più discussi: Lavezzi torna a giocare a Napoli dopo 14 anni; Napoli-Lecce 2-1. Non basta un primo tempo perfetto: dal 'Maradona' si torna a mani vuote; Banda torna a casa dopo il malore in Napoli-Lecce. Le ultime news; ?? Juve, David tra Marsiglia e Premier! McTominay torna in Inghilterra?. Verona-Napoli 1-2, pagelle e tabellino: Lukaku torna a far male, Giovane innesca il goal vittoria, male Bowie e MontipòLa zampata di Romelu Lukaku, che non segnava dal match Scudetto col Cagliari, regala ad un brutto Napoli una vittoria insperata: apre Hojlund, pari di Akpa Akpro, poi la beffa per l'Hellas al 96'. goal.com Banda torna a casa dopo il malore in Napoli-Lecce. Le ultime newsLameck Banda rientra a casa. L'esterno zambiano del Lecce, ricoverato sabato sera all'ospedale Cardarelli di Napoli per accertamenti sanitari, in seguito al malore accusato negli ultimi minuti della s ... sport.sky.it Napoli sta per riempirsi di zampette corte e code scodinzolanti. Torna la Sausage Walk Italia, la tenerissima camminata dedicata ai bassotti - facebook.com facebook Banda torna a casa dopo il malore in Napoli-Lecce. Le ultime news #SkySport #SkySerieA x.com