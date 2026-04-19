Giò per tutti era il “Gigante“ buono. Aveva soli 26 anni quando nel novembre del 2020 il Covid lo strappò prematuramente all’affetto dei suoi cari. Era un ragazzo solare. Sportivo. Tifava Inter e giocava a calcio, mostrava un volto rassicurante agli occhi dei suoi compagni e degli istruttori che lo allenavano. Una persona speciale, che aveva tanti sogni e bei progetti da realizzare nonostante le difficoltà quotidiane. Ma Giorgio aveva voglia di vivere, come è giusto che accada quando giochi in una squadra chiamata “ Insuperabili ” (società di calcio a 5 che si occupa di ragazzi disabili), che può darti quella sensazione di essere “invincibile“.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La partita del cuore. Gli Insuperabili in campo per ricordare Giò

Notizie correlate

Leggi anche: Gio Gio’s Milano: il nuovo ristorante di Raphael Duntoye porta la cucina mediterranea nel cuore della città

Rocco Hunt papà bis, l'annuncio nel giorno di Pasqua: "Il tuo fratellone Gio’ Gio’ ti proteggerà con il suo cuore grande"Rocco Hunt ha annunciato sui social una bellissima notizia: lui e la moglie Ada diventeranno presto genitori bis.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Il calcio diventa inclusione.

La partita del cuore. Gli Insuperabili in campo per ricordare GiòGiò per tutti era il Gigante buono. Aveva soli 26 anni quando nel novembre del 2020 il Covid lo strappò prematuramente all’affetto dei suoi cari. Era un ragazzo solare. Sportivo. Tifava Inter e ... sport.quotidiano.net

«Una partita del cuore in ricordo di Domenico e per i bambini malati»Sono passati cinque giorni e il senso di vuoto non fa che crescere. Della tempesta di sentimenti che mercoledì scorso ha investito mamma Patrizia e papà Antonio - in occasione dei funerali del piccolo ... ilmattino.it