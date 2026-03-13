Il tribunale ha deciso di affidare una superperizia sul cuore di Mattia Giani, il giocatore morto durante una partita a Firenze. La decisione è arrivata nel secondo anniversario di quella domenica drammatica, rendendo la giornata ancora più difficile per i familiari. La richiesta di approfondimento sulla condizione cardiaca di Giani arriva dopo due anni dall’incidente in campo.

Firenze, 13 marzo 2026 – In aula nel giorno del secondo anniversario di quella maledetta domenica: non sarà una giornata facile per i familiari. Ma il prossimo 14 aprile, oltre a ricordare la scomparsa di Mattia Giani, il calciatore del Castelfiorentino, residente a San Miniato, che s’accasciò al suolo durante una partita del campionato di Eccellenza sul campo del Lanciotto Campi e morì a Careggi il giorno seguente, inizierà anche una superperizia sul suo cuore. Il gip, Roberta Di Maria, ha infatti accolto la richiesta del pubblico ministero, Alessandro Moffa, e disposto l’accertamento da cui dipenderanno le sorti dell’inchiesta in cui s’ipotizza il reato di omicidio colposo a carico di tre persone (un ex massimo dirigente del Lanciotto, due medici sportivi con studi a Empoli e a Cascina). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mattia Giani, morto in campo durante una partita. La mossa del tribunale: sì alla superperizia sul cuore

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