Senigallia bilancio critico | 522 alberi abbattuti e decoro ferito

A Senigallia sono stati abbattuti 522 alberi, suscitando critiche sulla gestione del verde pubblico. Al posto di utilizzare tecnologie alternative come il metodo NO-DIG, sono state scelte le operazioni di rimozione tradizionali. Nel frattempo, si discute sulla possibilità che i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati al restauro di Palazzo Gherardi vengano restituiti, a causa di ritardi o inadempienze nelle procedure di progettazione e affidamento. La situazione ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sull’efficacia delle scelte amministrative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come sono stati abbattuti 522 alberi invece di usare tecnologie NO-DIG?. Perché i fondi PNRR per Palazzo Gherardi rischiano di essere restituiti?. Chi ha deciso di sacrificare il porto per le alleanze regionali?. Quali danni subirà il decoro urbano dopo la fine del mandato?.? In Breve 90 esemplari protetti rimossi in viale Anita Garibaldi per interventi urbanistici.. Campi da tennis al Ponte Rosso abbandonati durante il programma 2020-2026.. Progetto riqualificazione Palazzo Gherardi da 6,5 milioni euro con fondi PNRR esauriti.. Perdita di 850.000 euro per attività portuali nel 2020 per mancata gestione.. A Senigallia, il bilancio della Giunta OlivettiCampagnolo chiude sei anni di gestione segnati da una cronica mancanza di ascolto e da scelte urbanistiche che hanno sacrificato l’estetica cittadina per interessi ristretti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, bilancio critico: 522 alberi abbattuti e decoro ferito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tolentino: 50 alberi pericolanti abbattuti per la sicurezzaIl comune di Tolentino ha avviato un piano strutturato per l’abbattimento controllato di oltre cinquanta alberi giudicati pericolanti, con una... Roma, alberi abbattuti illegalmente: scatta l’allarme legaleStefano Deliperi, a capo del Gruppo di Intervento Giuridico, ha lanciato un allarme sulla gestione del patrimonio arboreo di Roma, denunciando... Sindaco Senigallia rivendica le scelte sul turismo, 'critiche infondate sugli eventi'Il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ha tracciato il bilancio di cinque anni di mandato nell'ultimo messaggio di fine anno prima delle elezioni amministrative del 2026, quando si ricandiderà per ... ansa.it Non vuole pagare il posto per la barca, Senigallia Servizi gli fa pignorare il conto: Così abbiamo recuperato 10mila euroSENIGALLIA Bilancio positivo per Senigallia Servizi tra gestione diretta e recupero crediti che, in un caso, ha comportato anche il pignoramento del conto corrente al proprietario di una barca. corriereadriatico.it