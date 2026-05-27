Tutte a caccia della perfezione intima | cos'è il fenomeno vagina-maxxing che allarma gli esperti
Negli ultimi mesi, sui social media come X e TikTok, si sono moltiplicate discussioni e contenuti sulla pratica chiamata “vagina-maxxing”. Questa tendenza riguarda interventi o trattamenti volti a migliorare o modificare l’aspetto e la sensibilità dell’area genitale femminile, suscitando preoccupazioni tra i medici per possibili rischi e pratiche non sicure.
N elle ultime settimane, una nuova e controversa tendenza legata alla cura intima femminile chiamata “vagina-maxxing” sta invadendo le piattaforme social come X e TikTok, scatenando un’immediata ondata di allarme tra i medici. Il fenomeno, nato dall’ossessione online per il “bio-hacking”, ovvero l’ottimizzazione estrema di ogni parametro biologico, spinge molte giovani a utilizzare prodotti non regolamentati per modificare l’odore, la tonicità o l’aspetto delle proprie parti intime. Gli esperti sono intervenuti duramente per bloccare la diffusione di questa pratica, spiegando che queste routine di bellezza fai-da-te, oltre a basarsi su pericolosi falsi miti estetici, mettono seriamente a rischio la salute riproduttiva e psicologica femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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