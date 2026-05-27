Tutte a caccia della perfezione intima | cos'è il fenomeno vagina-maxxing che allarma gli esperti

Notizia in breve

Negli ultimi mesi, sui social media come X e TikTok, si sono moltiplicate discussioni e contenuti sulla pratica chiamata “vagina-maxxing”. Questa tendenza riguarda interventi o trattamenti volti a migliorare o modificare l’aspetto e la sensibilità dell’area genitale femminile, suscitando preoccupazioni tra i medici per possibili rischi e pratiche non sicure.