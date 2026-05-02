Declino degli insetti l'app Bugs Matter trasforma gli automobilisti in ricercatori per studiare il fenomeno del parabrezza
Un nuovo studio sul declino degli insetti utilizza un’applicazione che coinvolge gli automobilisti nella raccolta di dati. L’app, chiamata Bugs Matter, permette agli utenti di documentare gli insetti rimasti sul parabrezza delle auto e di contribuire alla ricerca scientifica. Il fenomeno del parabrezza, ovvero la diminuzione di insetti uccisi dai veicoli, viene così analizzato attraverso le segnalazioni quotidiane di chi si sposta in auto.
Meno insetti morti sui vetri dell’auto? Il “fenomeno del parabrezza” diventa uno studio scientifico grazie all'app Bugs Matter: gli automobilisti raccolgono dati sul declino degli insetti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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