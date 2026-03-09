Tutti pazzi per lo sledge hockey che cos'è il nuovo fenomeno della Paralimpiadi che diverte il pubblico
Durante i Giochi di Milano Cortina, l’Italia ha fatto il suo debutto nel torneo di Para Ice Hockey, attirando un pubblico record mai visto prima. La competizione ha suscitato grande interesse tra gli spettatori, rendendo evidente come lo sledge hockey stia diventando il nuovo fenomeno delle Paralimpiadi, con numeri di affluenza che hanno superato ogni aspettativa.
In occasione dell'esordio dell'Italia nel torneo di Para Ice Hockey a Milano Cortina, si è registrata una affluenza record di spettatori mai vista prima d'ora nella storia dei Giochi. Conferma dell'esplosione di una disciplina che è diventata coinvolgente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sledge hockey, Italia ancora sconfitta alle Paralimpiadi. La Cina batte nettamente gli azzurriSeconda partita del Gruppo A e seconda sconfitta per la nazionale italiana di sledge hockey alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.
Leggi anche: Tutti pazzi per l’hockey: record di spettatori (8.992) a Santa Giulia per Italia-Usa alle Paralimpiadi. E Milano “prenota” la Ice Legaue
