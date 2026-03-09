Tutti pazzi per lo sledge hockey che cos'è il nuovo fenomeno della Paralimpiadi che diverte il pubblico

Durante i Giochi di Milano Cortina, l’Italia ha fatto il suo debutto nel torneo di Para Ice Hockey, attirando un pubblico record mai visto prima. La competizione ha suscitato grande interesse tra gli spettatori, rendendo evidente come lo sledge hockey stia diventando il nuovo fenomeno delle Paralimpiadi, con numeri di affluenza che hanno superato ogni aspettativa.