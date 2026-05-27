Tutta colpa del patriarcato | nel cortile di casa Saffi si presenta il libro di Andrea Papi
Venerdì 29 maggio alle 18 si terrà la presentazione del libro di Andrea Papi, intitolato “Tutta colpa del patriarcato”. L’evento si svolgerà nel cortile di casa Saffi, in via Albicini 25, ed è organizzato dall’Anpi Forlì-Cesena, con la collaborazione di Udi e Cgil. La presentazione è aperta al pubblico e si svolge in un contesto di incontri culturali e politici.
Venerdi 29 maggio alle 18 verrà presentato, nel cortile di casa Saffi, in via Albicini 25, a cura di Anpi Forlì-Cesena e in collaborazione con Udi e Cgil il libro di Andrea Papi “Tutta colpa del patriarcato”. L'autore dialogherà con Giulia Troiano del coordinamento politiche di genere della Cgil. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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