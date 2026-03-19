Fano alla Memo si presenta il libro La foresta di Camaldoli di Andrea Pellegrini

Giovedì 19 marzo 2026, a Fano presso la libreria Memo, è stato presentato il libro “La foresta di Camaldoli” di Andrea Pellegrini. L’evento ha richiamato un pubblico interessato alla narrazione di un bosco che invita a osservare con calma e attenzione, più con lo sguardo che con il passo. La presentazione ha riscosso attenzione tra gli appassionati di letteratura e natura.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 19 marzo 2026 - C’è un bosco che non si attraversa soltanto con i piedi, ma con lo sguardo lento di chi sa fermarsi. Un bosco fatto di silenzi, di luce che filtra tra i tronchi, di presenze antiche. È da lì che parte, quasi senza dirlo, l’incontro in programma sabato 21 marzo alla Memo. Alle 17, nella sala ipogea della Mediateca Montanari, Fano torna a intrecciare il proprio cammino con quello della comunità camaldolese di Monte Giove. Lo fa attraverso un libro, “La foresta di Camaldoli” di Andrea Pellegrini, ma soprattutto attraverso le voci che quel libro sapranno attraversarlo, raccontarlo, metterlo in dialogo con il presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano, alla Memo si presenta il libro “La foresta di Camaldoli” di Andrea Pellegrini Articoli correlati Fano, alla Darsena Borghese si presenta il libro “Marche 1944. Le dolci colline di sangue"Fano (Pesaro e Urbino) martedì 24 febbraio 2026 - Un tuffo nella storia, tra memoria e racconto, per ripercorrere uno dei momenti più drammatici... Luigi Ridolfi, una storia mai dimenticata: alla Torre Numai si presenta il libro di Saverio SimeoneInsieme a lui morirono altre 15 persone fra le quali anche il concittadino Tullo Morgagni, che fu l'ideatore del Giro d'Italia.