Una casa a soffietto | al Dipartimento di Architettura si presenta il libro di Santi Centineo

Al Dipartimento di Architettura è stato presentato il libro di Santi Centineo intitolato “Una casa a soffietto”. Il testo esplora il concetto di apeirógono, un termine usato nell’architettura contemporanea per descrivere spazi privi di confini definiti e caratterizzati da molteplici prospettive. La pubblicazione analizza come questa idea si collega alla natura effimera e mutevole di un palcoscenico, considerato come un regno di finzione e rappresentazione.