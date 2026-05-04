Una casa a soffietto | al Dipartimento di Architettura si presenta il libro di Santi Centineo
Al Dipartimento di Architettura è stato presentato il libro di Santi Centineo intitolato “Una casa a soffietto”. Il testo esplora il concetto di apeirógono, un termine usato nell’architettura contemporanea per descrivere spazi privi di confini definiti e caratterizzati da molteplici prospettive. La pubblicazione analizza come questa idea si collega alla natura effimera e mutevole di un palcoscenico, considerato come un regno di finzione e rappresentazione.
Nell’architettura contemporanea il termine apeirógono viene utilizzato per indicare la molteplicità di visioni e prospettive, e l'assenza di un perimetro definito: quale termine migliore potrebbe esserci per indicare la friabilità e caducità di un palcoscenico, regno della finzione scenica, al di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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