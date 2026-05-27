Tutela dell’economia legale | Angelini spiega l’operazione della Finanza a Parma

Un imprenditore di Parma è stato sottoposto agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Imperia. L’operazione riguarda la tutela dell’economia legale. La Procura ha avviato le indagini e le autorità hanno eseguito i controlli necessari. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui reati contestati o sulle modalità dell’operazione.

Un imprenditore residente a Parma è stato posto agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Imperia. Per lui è stata disposta anche l’interdizione dalla carica di amministratore di società per 12 mesi.Gli indagati sono tre e devono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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