Turista 72enne deceduta nella cabina della crociera fluviale
Una turista di 72 anni è stata trovata morta nella sua cabina a bordo di una crociera fluviale attraccata in un porto. Non si era presentata a fare colazione, e l’equipaggio, dopo aver bussato senza risposta, ha aperto la porta e trovato il corpo senza vita. La crociera, di proprietà di una compagnia francese, era in sosta nel punto. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso.
Non era scesa a fare colazione, l'equipaggio si è allarmato, e dopo aver bussato alla porta senza ricevere risposta ha deciso di aprire la camera trovando la passeggera, una turista 72enne in viaggio sulla crociera fluviale Michelangelo della compagnia francese CroisiEurope, attraccata a San. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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