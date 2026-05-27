Turista 72enne deceduta nella cabina della crociera fluviale

Notizia in breve

Una turista di 72 anni è stata trovata morta nella sua cabina a bordo di una crociera fluviale attraccata in un porto. Non si era presentata a fare colazione, e l’equipaggio, dopo aver bussato senza risposta, ha aperto la porta e trovato il corpo senza vita. La crociera, di proprietà di una compagnia francese, era in sosta nel punto. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso.