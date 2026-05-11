Un caso di diffusione dell'Hantavirus in Italia è stato collegato a una passeggera di un volo internazionale. La donna, salita a bordo per pochi minuti, è stata successivamente allontanata a causa di problemi di salute. Si trova ora sotto osservazione insieme ad altri quattro italiani. La stessa passeggera avrebbe contagiato altre persone, tra cui il marito, che risulta essere il primo caso riconosciuto in una crociera.

La diffusione dell'Hantavirus in Italia sarebbe partita da Mirjam Schilperoord, passeggera di un volo Klm dove, salita a bordo per pochi minuti prima di essere allontanata dall'equipaggio date le sue condizioni, avrebbe contagiato i 4 italiani ora tenuti sotto osservazione. Il virus sarebbe stato pr.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Hantavirus, il VIDEO sulla diffusione in Italia: dalla turista sul volo Klm al marito, "paziente zero" della crociera MV Hondius

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