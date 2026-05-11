Hantavirus chi è il campano in isolamento precauzionale non obbligatorio dopo il contatto indiretto con la turista deceduta

Un giovane di 24 anni, residente a Torre del Greco, si trova in isolamento precauzionale dopo aver avuto un contatto indiretto con una turista olandese di 69 anni deceduta a causa dell’Hantavirus. La misura non è obbligatoria e riguarda il suo stato di salute e il possibile rischio di contagio. La donna era stata ricoverata in ospedale prima di perdere la vita.

E' un 24enne di Torre del Greco il campano in isolamento precauzionale (non obbligatorio) dopo il contatto indiretto con una turista olandese morta per Hantavirus a 69 anni. La donna aveva viaggiato sulla nave da crociera “Mv Hondius” ed era poi salita su un volo da Johannesburg ad Amsterdam.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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@/paziente zero campano hantavirus che sicuramente uscirà fuori, puoi farmi laureare i primi di giugno prima di un altro lockdown? Grazie x.com