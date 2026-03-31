Cultura innovazione e sviluppo dei territori | focus al MArRC per un nuovo modello di sviluppo
Al MArRC si è tenuto un evento dedicato alla promozione della cultura, dell’innovazione e dello sviluppo territoriale. Durante l’iniziativa sono stati presentati progetti e strategie volte a valorizzare le risorse esistenti e a favorire la collaborazione tra enti pubblici e privati. L’obiettivo è creare un modello di sviluppo che coinvolga istituzioni, università e imprese presenti sul territorio, con attenzione alle potenzialità della regione.
Evento promosso dall'associazione Civita e il Museo Archeologico Nazionale. All'incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, accademico e dell’impresa Un lavoro che non è automatico ma, al contrario, necessita di visione, strumenti, capacità di coordinamento e, soprattutto, responsabilità condivise. L’incontro è stato dedicato al rapporto tra trasformazione digitale, formazione delle competenze e sviluppo dei territori ed è stato introdotto e moderato da Simonetta Giordani, segretario generale associazione Civita. Sullo sfondo anche il ruolo del Pnrr che rappresenta per la Calabria un’opportunità molto importante. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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