Cultura innovazione e sviluppo dei territori | focus al MArRC per un nuovo modello di sviluppo

Al MArRC si è tenuto un evento dedicato alla promozione della cultura, dell’innovazione e dello sviluppo territoriale. Durante l’iniziativa sono stati presentati progetti e strategie volte a valorizzare le risorse esistenti e a favorire la collaborazione tra enti pubblici e privati. L’obiettivo è creare un modello di sviluppo che coinvolga istituzioni, università e imprese presenti sul territorio, con attenzione alle potenzialità della regione.