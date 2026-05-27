Un rappresentante turco ha criticato la Lazio dopo l’addio di Sarri, affermando che per la quarta volta un tecnico lascia la squadra e questa si adegua. Ha commentato che i biancocelesti sono ingenui o fortunati, chiedendo di risparmiarsi le dichiarazioni. Nel pomeriggio è stata annunciata ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore.

Nel pomeriggio di oggi la Lazio ha ufficializzato la risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico Maurizio Sarri. “La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale . L'articolo Turco attacca la Lazio dopo l’addio a Sarri: “Per la quarta volta un tecnico scappa e loro prendono atto. O sono ingenui o hanno un gran cu*o. Ci risparmiassero almeno.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Lazio-Flaminio, Turco sbotta: “Nessun progetto concreto, smentita anche la favoletta dello stadio pronto per il 2032. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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