Sarri-Lazio sarà addio | il tecnico pronto a salutare a fine stagione | CM
L’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio sta per concludersi. Secondo fonti vicine alla società, l’allenatore non continuerà con il club anche nella prossima stagione. La decisione dovrebbe essere comunicata al termine dell’attuale campionato, lasciando così la squadra senza un tecnico alla guida. La fine del rapporto tra l’allenatore e il club si prospetta a breve, con l’addio ormai prossimo.
L’avventura di Maurizio Sarri alla Lazio è ormai giunta alla fine. L’allenatore non dovrebbe proseguire sulla panchina biancoceleste in vista della prossima stagione, salutando la capitale al termine del campionato. Sarri pronto a cambiare squadra in vista della prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Maurizio Sarri sarà lontano dalla Lazio. Alla fine del campionato le parti dovrebbero salutarsi con l’allenatore pronto a ripartire da una nuova squadra. Le divergenze di vedute sembrano essere tali dal portare all’addio nonostante un contratto in essere tra le parti. Nel futuro di Maurizio Sarri dovrebbe esserci una nuova panchina con il tecnico pronto a guidare una nuova squadra in vista della prossima stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it
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