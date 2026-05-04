Sarri esulta dopo Cremonese Lazio | I cambi ci hanno dato qualcosa di diverso ora siamo in gruppo migliore!

Dopo la vittoria contro la Cremonese, l’allenatore della Lazio ha commentato i cambi effettuati durante la partita, sottolineando che hanno portato a un miglioramento nel gruppo. Ha spiegato che le sostituzioni hanno dato un tocco diverso alla squadra, contribuendo alla prestazione complessiva. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la Lazio, che ha ottenuto i tre punti in classifica.

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