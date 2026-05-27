Tumore in molti casi si può prevenire | ecco come

Notizia in breve

In molti casi, il cancro può essere prevenuto. La ricerca scientifica evidenzia che una parte significativa dei tumori è evitabile attraverso modifiche dello stile di vita e controlli regolari. Nonostante la sensazione di impotenza, i dati indicano che adottare abitudini sane e fare screening può ridurre il rischio di sviluppare questa malattia.