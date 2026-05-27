Tumore in molti casi si può prevenire | ecco come

Da milanotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In molti casi, il cancro può essere prevenuto. La ricerca scientifica evidenzia che una parte significativa dei tumori è evitabile attraverso modifiche dello stile di vita e controlli regolari. Nonostante la sensazione di impotenza, i dati indicano che adottare abitudini sane e fare screening può ridurre il rischio di sviluppare questa malattia.

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È facile sentirsi impotenti di fronte al cancro, ma la ricerca scientifica lancia un messaggio chiaro: una parte importante dei tumori può essere evitata. Secondo una recente analisi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre un terzo dei casi di cancro registrati nel mondo è legato a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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