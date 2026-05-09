Una recente dichiarazione proveniente da un centro specializzato ha evidenziato come le terapie per il tumore al seno siano in evoluzione grazie all’uso della medicina di precisione e dei test genomici. Questa innovazione permette, in alcuni casi, di evitare la chemioterapia durante il percorso di cura. La trasformazione nelle modalità di trattamento sta già influenzando le pratiche cliniche, offrendo opzioni diverse alle donne affette dalla malattia.

Non è un futuro prossimo, ma è già realtà. Grazie alla medicina di precisione e ai test genomici, le cure per il tumore al seno stanno cambiando volto, permettendo a molte donne, affette da questa patologia, di curarsi senza affrontare la chemioterapia. A dichiararlo è il direttore del centro integrato di senologia della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Gianluca Franceschini, ai microfoni del Fatto Quotidiano, a margine della presentazione della Race for the Cure 2026, la manifestazione per la lotta ai tumori al seno, organizzata da Komen Italia. “La sopravvivenza per i tumori della mammella è nettamente aumentata negli ultimi anni – dichiara Franceschini – siamo ormai arrivati a dei tassi di sopravvivenza del 90% a 5 anni dalla malattia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tumore al seno, Franceschini (Gemelli di Roma): “Grazie alla medicina di precisione, ora in alcuni casi si può curare senza chemioterapia”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Nel Santo Spirito il tumore al seno si può trattare senza bisturi grazie alla crioablazione [FOTO]Per la prima volta in Abruzzo una donna con un tumore della mammella a basso rischio potrà essere trattata senza intervento chirurgico.

Tumore al seno: 9 donne su 10 guariscono con la medicina di precisioneLe statistiche oncologiche in Italia delineano un quadro dove la frequenza della patologia mammaria si scontra con una speranza di risoluzione senza...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: GIMSeno, Fondazione Policlinico Gemelli, Gemelli Isola e Mater Olbia insieme per migliorare le cure per il tumore del seno; GIMSeno: il progetto del medico Gianluca Franceschini mette la paziente al centro; Tumore al seno, nasce la rete che punta a migliorare i percorsi di cura; Welfare, prevenzione e dati alla Race for the Cure.

Lotta ai tumori al seno: Roma, dal 7 al 10 maggio la Race For The Cure 2026. Franceschini (Gemelli), diagnosi precoce e accesso a cure di qualità fanno la differenzaLa prevenzione salva la vita e il tumore al seno, se diagnosticato precocemente, è sempre più curabile. La Race For The Cure non è solo una corsa, ma un momento collettivo per diffondere consapevolez ... agensir.it

Lotta ai tumori: Gemelli, Isola Tiberina e Mater Olbia, il progetto GimSeno, una rete che integra assistenza clinica, ricerca e formazioneDal 7 al 10 maggio a Roma si svolgerà la ventisettesima edizione della Race For The Cure, l'evento simbolo della Komen Italia e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia ... agensir.it

Oggi, insieme al professor Francesco Landi, direttore del Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento Policlinico Agostino Gemelli IRCCS Roma, parliamo della forza. Ecco qualche consiglio pratico per mantenere forza, equilibrio e autonomia. #Elisir x.com

Libri su Roma (preferibilmente di narrativa) reddit