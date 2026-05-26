Cancro quasi 4 casi su 10 si possono prevenire | ecco come

Quasi il 40% dei casi di cancro si può prevenire adottando alcune abitudini. La ricerca indica che modificare la dieta, smettere di fumare e limitare l’alcol riduce significativamente il rischio. Anche l’attività fisica regolare e il controllo del peso sono fattori chiave. La prevenzione si basa su comportamenti quotidiani e controlli medici periodici, senza ricorrere a procedure complesse o costose.

È facile sentirsi impotenti di fronte al cancro, ma la ricerca scientifica lancia un messaggio chiaro: una parte importante dei tumori può essere evitata. Secondo una recente analisi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre un terzo dei casi di cancro registrati nel mondo è legato a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Can Chewing Gum Really Help Prevent Oral Cancer

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