tumore del seno quanto pesa alimentarsi bene e come affrontare la malnutrizione

Seguire un’alimentazione mediterranea ricca di frutta e verdura e mantenere un peso stabile attraverso l’attività fisica sono raccomandazioni chiave per la prevenzione del tumore al seno. Questi interventi aiutano a ridurre i rischi e a migliorare la gestione della malnutrizione in chi ha già ricevuto una diagnosi. L’attenzione all’alimentazione e all’attività fisica si conferma come parte integrante delle strategie di prevenzione e supporto durante i trattamenti.

In prevenzione, seguire l’alimentazione mediterranea e dare ampio spazio a frutta e verdura controllando nello stesso tempo il peso (anche con una regolare attività fisica) è fondamentale. Ma anche quando si è scoperto un tumore, insieme all’equipe che ci prende in cura, non dimentichiamo quanto e come è importante una corretta nutrizione sia sul fronte qualitativo che sotto l’aspetto quantitativo. Nella moderna oncologia, la nutrizione è diventata una parte integrante e imprescindibile del protocollo di cura. Il concetto di supporto nutrizionale sottolinea come il metabolismo del paziente non sia un fattore passivo, ma una variabile attiva in grado di influenzare la tolleranza ai trattamenti, la qualità della vita e, in ultima analisi, la sopravvivenza globale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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