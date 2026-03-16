Un gruppo di strutture sanitarie del Sud Italia si unisce per ridurre i viaggi delle pazienti affette da tumore al seno, offrendo cure oncologiche di alta qualità nelle loro aree di residenza. L'iniziativa coinvolge ospedali e centri specializzati con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle terapie senza spostamenti eccessivi. La rete si impegna a migliorare la disponibilità di servizi oncologici nel territorio locale.

Ridurre i viaggi della speranza e portare cure oncologiche di qualità più vicino alle pazienti. Con questo obiettivo nasce Beacon, il progetto che mette in rete tre centri di eccellenza del Mezzogiorno nella cura del tumore al seno: l’ Irccs Pascale di Napoli, il Crob di Rionero in Vulture e il Giovanni Paolo II di Bari. Contrastare la mobilità sanitaria. L’iniziativa punta ad affrontare uno dei nodi più critici della sanità italiana: la mobilità sanitaria. Ogni anno circa 67mila pazienti oncologici sono costretti a spostarsi dalla propria Regione per ricevere cure adeguate, affrontando lunghi viaggi, costi elevati e un forte impatto emotivo per le famiglie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumore al seno, la rete del Sud contro i viaggi della speranza

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