Un’indagine recente analizza i costi legati all’alimentazione sostenibile in Italia, evidenziando come le spese varino significativamente tra le diverse regioni e nel corso dell’anno. I prezzi dei cibi sani e rispettosi dell’ambiente risultano più elevati rispetto ai prodotti convenzionali, con differenze che si notano anche in base all’età dei consumatori e ai periodi di acquisto. La ricerca mette in luce le dinamiche di spesa legate a questa scelta alimentare.

Portare in tavola cibi sani e rispettosi dell’ambiente richiede un budget che fluttua in modo marcato a seconda del calendario, della geografia e dell’età dei consumatori. A tracciare la radiografia economica della spesa alimentare nel nostro Paese è un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica internazionale “Quality & Quantity”. La ricerca porta la firma di Stefano Marchetti e Haoran Yang dell’Università di Pisa, in collaborazione con Ilaria Benedetti (Università della Tuscia) e Mathias Silva Vazquez (Università di Roma Tor Vergata). L’indagine, che si inserisce all’interno del progetto PRIN 2022 sulle diete sostenibili e la vulnerabilità sociale, ha preso in esame l’andamento dei prezzi tra l’agosto del 2021 e il marzo del 2024.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Quanto costa alimentarsi in modo sostenibile in Italia? L’indagine svela i rincari da Nord a Sud

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