Tumore al seno in gravidanza operata al Pascale una giovane mamma | Non ha dovuto scegliere tra la sua vita e quella del figlio

Una giovane donna in gravidanza è stata sottoposta a intervento chirurgico al Pascale per un tumore al seno. La paziente, ancora in attesa di partorire, non ha dovuto scegliere tra la vita propria e quella del bambino. La diagnosi di tumore è arrivata durante la gravidanza, e l’intervento è stato effettuato senza che la donna dovesse rinunciare alla gravidanza. La donna ha vissuto settimane di grande preoccupazione prima dell’operazione.

Per settimane aveva vissuto con un macigno nel cuore. Da una parte la diagnosi di tumore al seno, arrivata nel pieno della gravidanza. Dall’altra una frase ascoltata più volte, in strutture diverse, che l’aveva gettata nello sconforto: interrompere la gravidanza per poter iniziare rapidamente le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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