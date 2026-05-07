Una donna che ha avuto un tumore al seno può oggi affrontare la gravidanza nella maggior parte dei casi. La dottoressa Maria Teresa Melucci spiega che, grazie ai progressi della medicina, molte pazienti hanno la possibilità di diventare madri dopo aver combattuto questa malattia. Questa novità rappresenta un cambiamento rispetto al passato, offrendo nuove speranze a chi desidera avere figli dopo aver affrontato il cancro.

D iventare mamma dopo un tumore al seno è oggi in molti casi possibile. Una prospettiva completamente diversa rispetto al passato. Per anni infatti si è temuto che la tempesta ormonale legata alla gravidanza potesse aumentare il rischio di recidiva. Ma questa convinzione è stata progressivamente superata grazie agli studi scientifici più recenti. Lo spiega la Dottoressa Maria Teresa Melucci, Responsabile della SSD di Chirurgia Senologica con IORT dell’ Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X Leggi anche › Tumore al seno sotto i 40 anni: prolungare la terapia ormonale dimezza il rischio di metastasi Gravidanza e tumore al seno: nuove incoraggianti prospettive.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Diventare mamma dopo un tumore al seno è possibile? Risponde la Dottoressa Maria Teresa Melucci, dando speranza alle donne che sognano una gravidanza

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