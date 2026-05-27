Una donna incinta affetta da tumore al seno è stata operata e dimessa dopo 48 ore. La donna, in gravidanza, aveva scoperto il tumore durante la gestazione e aveva espresso la volontà di pensare prima al figlio. La procedura chirurgica è stata eseguita con successo, permettendo alla donna di continuare la gravidanza e di prendersi cura del bambino.

“Pensate prima a lui”, aveva detto una giovane mamma che aveva scoperto un tumore al seno durante la gravidanza. Ma l’intervento di mastectomia con dissezione linfonodale ascellare e ricostruzione mammaria immediata avvenuto il 18 maggio all’ ospedale Pascale di Napoli ha salvato entrambe le vite. L’operazione è perfettamente riuscita e la donna è tornata a casa dopo 48 ore. È una storia a lieto fine quella della futura mamma – una psicologa di Salerno che ha preferito restare anonima – eppure la vicenda era nata come il peggiore degli incubi con una diagnosi di tumore al seno arrivata nel pieno della gravidanza. Da lì si era delineato il terribile scenario della scelta: proseguire la gravidanza senza curarsi o interromperla p er iniziare al più presto la terapia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Può curarsi e continuare a essere mamma”, così una donna incinta con tumore al seno è stata operata e rimandata a casa dopo 48 ore

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