Tuffo nella biodiversità a Sestri Gli accademici della cucina incontrano le Cantine Bisson

Notizia in breve

Nella Baia del Silenzio, le cantine sono state scavate nel fondale marino e ospitano bottiglie di vino decorate da incrostazioni marine. Le bottiglie vengono lasciate invecchiare sott’acqua, arricchite da aromi e bollicine uniche. Sul territorio, i vigneti “eroici” si estendono in zone a picco sul mare. Accademici della cucina e produttori si sono incontrati per esplorare questa biodiversità.