Tuffo nella biodiversità a Sestri Gli accademici della cucina incontrano le Cantine Bisson
Nella Baia del Silenzio, le cantine sono state scavate nel fondale marino e ospitano bottiglie di vino decorate da incrostazioni marine. Le bottiglie vengono lasciate invecchiare sott’acqua, arricchite da aromi e bollicine uniche. Sul territorio, i vigneti “eroici” si estendono in zone a picco sul mare. Accademici della cucina e produttori si sono incontrati per esplorare questa biodiversità.
Un tuffo nella biodiversità, dai vigneti “eroici“ a strapiombo sul mare fino alle cantine ricavate nel fondale marino della Baia del Silenzio dove il vino invecchia, nelle bottiglie decorate dalle incrostazioni marine, acquisendo aromi e perlage irripetibili. Un’esperienza didattica decisamente originale quella fatta dagli accademici della cucina della Spezia in visita alle Cantine Bisson di Sestri Levante, guidati dalla delegata Marinella Curre e da Giampaolo Trucco nelle vesti di simposiarca dell’incontro conviviale seguito alla visita, con la partecipazione anche di una delegazione del Fai. Fondata nel 1978 a Chiavari da Piero Lugano,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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