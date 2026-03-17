Cantine Federiciane viaggio nella cucina napoletana con Luciano Pignataro

Le cantine federiciane sono al centro di un percorso dedicato alla cucina napoletana condotto da Luciano Pignataro. L'evento si svolge nel salotto letterario Vega Cultura, dove si affrontano temi legati alle tradizioni culinarie, alla storia e alle influenze della regione. La serata coinvolge il pubblico attraverso racconti e approfondimenti sulla cultura gastronomica locale, offrendo un'occasione di scoperta e confronto.

Un racconto che intreccia cucina, identità e memoria. Il salotto letterario Vega Cultura ha ospitato, al Vega Palace di Carinaro la presentazione del libro “ La cucina napoletana” ( Hoepli) del giornalista e scrittore Luciano Pignataro, in un appuntamento che ha unito pubblico e protagonisti del mondo enogastronomico. La sala gremita ha fatto da cornice a un incontro dedicato alla tradizione partenopea, raccontata come linguaggio quotidiano e patrimonio culturale. Al tavolo dei relatori, insieme all’autore, Nicola Ruocco, ideatore de “ Gli Incontri di Valore”, la giornalista enogastronomica Antonella D’Avanzo e Antonio Palumbo, esponente della quarta generazione delle Cantine Federiciane dei Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Una raccolta di contenuti su Cantine Federiciane

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