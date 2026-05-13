Settimana della Biodiversità pugliese 2026 | gli eventi e le attività della IX edizione
Dal 18 al 22 maggio si svolge la IX edizione della Settimana della Biodiversità pugliese, un evento che coinvolge diverse iniziative dedicate a temi come agricoltura, alimentazione e ambiente. La manifestazione si svolge in varie località della regione, con incontri, esposizioni e attività pratiche rivolte alla sensibilizzazione sulla tutela della biodiversità locale. Questa settimana rappresenta un appuntamento annuale che mira a valorizzare le risorse naturali e agricole della Puglia.
Dal 18 al 22 maggio prende vita la IX edizione della Settimana della Biodiversità pugliese – Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. Un cartellone con oltre 40 tra eventi, incontri, seminari, attività nelle scuole e laboratori guidati e gratuiti, da Canosa di Puglia a Vignacastrisi nel Salento.🔗 Leggi su Baritoday.it
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