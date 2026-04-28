Isole Tremiti | Il trasferimento della competenza dalla Capitaneria di porto di Manfredonia a quella di Termoli ha prodotto difficoltà operative

La recente decisione di trasferire la competenza sulla gestione portuale dalle autorità di Manfredonia a quelle di Termoli ha causato problemi operativi nelle Isole Tremiti. La senatrice ha presentato un'interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo chiarimenti sulle conseguenze di questo cambiamento. La questione riguarda principalmente le difficoltà che le attività portuali e i servizi collegati stanno incontrando a seguito del trasferimento.

Isole Tremiti, la Sen. Fallucchi presenta interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti L’iniziativa nasce dalle criticità emerse negli anni a seguito del trasferimento, disposto nel 2005, della competenza dalla Capitaneria di porto di Manfredonia a quella di Termoli. Secondo il senatore, tale configurazione ha prodotto difficoltà operative e rallentamenti amministrativi, dovuti anche alla frammentazione delle catene gerarchiche tra le autorità marittime competenti. • una valutazione tecnica per il possibile ritorno delle Isole Tremiti sotto la giurisdizione della Capitaneria di porto di Manfredonia; • interventi infrastrutturali per la riqualificazione dell’approdo di Capojale e l’attivazione di nuovi collegamenti marittimi passeggeri.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Isole Tremiti: “Il trasferimento della competenza dalla Capitaneria di porto di Manfredonia a quella di Termoli ha prodotto difficoltà operative” Notizie correlate Campo Boe Isole Tremiti, il Parco Nazionale del Gargano chiede alla Capitaneria di Porto la sospensione dell’OrdinanzaCampo Boe Isole Tremiti, il Parco Nazionale del Gargano chiede alla Capitaneria di Porto la sospensione dell’Ordinanza di interdizione della... Leggi anche: Il porto turistico di Manfredonia. La via di accesso per le isole Tremiti Contenuti utili per approfondire MANFREDONIA TREMITI Manfredonia–Isole Tremiti, via libera al collegamento marittimo: servizio sperimentale per l’estate 2026Home // Gargano // Manfredonia–Isole Tremiti, via libera al collegamento marittimo: servizio sperimentale per l’estate 2026 ... statoquotidiano.it TREMITI GARGANO Campo Boe Isole Tremiti, Di Mauro a Capitaneria: Sospendere Ordinanza di interdizioneIl Parco Nazionale del Gargano, con nota protocollo n. 2333/2026, ha chiesto formalmente alla Capitaneria di Porto di Termoli la sospensione dell’Ordinanza n. 17 del 15/04/2026, con la quale si dispon ... statoquotidiano.it