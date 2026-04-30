Porto Empedocle Tardino in visita alla capitaneria di porto

Ieri, alla capitaneria di porto di Porto Empedocle, si è svolta una visita ufficiale della presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. L'incontro ha visto la presenza di rappresentanti locali e si è concentrato su questioni legate alla gestione delle attività portuali e alla sicurezza della navigazione. La visita si inserisce nel programma di incontri istituzionali previsti dall’autorità portuale per il rafforzamento delle relazioni con il territorio.

Si è svolta ieri la visita ufficiale della presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino, alla capitaneria di porto di Porto Empedocle. La visita si inserisce nell'ambito di un percorso di costante dialogo tra le istituzioni coinvolte, volto a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Porto di Mazara del Vallo: peschereccio incagliato assistito dalla Capitaneria di portoMazara del Vallo, un peschereccio incagliato svela la fragilità del porto: tra insabbiamento e necessità di interventi urgenti Un peschereccio di 33... Campo Boe Isole Tremiti, il Parco Nazionale del Gargano chiede alla Capitaneria di Porto la sospensione dell’OrdinanzaCampo Boe Isole Tremiti, il Parco Nazionale del Gargano chiede alla Capitaneria di Porto la sospensione dell’Ordinanza di interdizione della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Per aquam, il mare come ponte: incontro a Porto Empedocle tra storia, arte e narrazione; Per Aquam. La Cultura e le Storie del Viagggio Marittimo; Per Aquam: Culture e storie del viaggio marittimo; Per Aquam: incontro sulla cultura e le storie del viaggio marittimo. A Porto Empedocle il porto al centro di riflessioni tra memoria e sviluppoÈ stato il viaggio marittimo Per aquam il filo conduttore dell’incontro che si è svolto ieri al terminal passeggeri ... ilnautilus.it AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Tardino in visita alla Capitaneria di Porto EmpedocleVisita che si inserisce nell’ambito di un percorso di costante dialogo tra le istituzioni coinvolte, volto a consolidare lo sviluppo sostenibile e competitivo del porto ... grandangoloagrigento.it Nuove limitazioni per lo storico esponente della famiglia mafiosa di Porto Empedocle - facebook.com facebook